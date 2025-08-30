PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Alkoholisierter Fahrzeugführer prallt gegen Hauswand

Schwerte (ots)

Ein alkoholisierter Fahrzeugführer kam am frühen Samstagmorgen (30.08.2025) von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Hauswand eines Altenheims.

Gegen 03:05 Uhr befuhr der 22-jährige Schwerter mit einem PKW die Ostberger Straße in Fahrtrichtung Norden. Der 22-jährige war stark alkoholisert. Auf einer Brücke touchierte er zunächst den Bordstein, überfuhr anschließend den gegenüberliegenden Gehweg, kollidierte mit einem Begrenzungsstein und fuhr anschließend mit dem PKW gegen die Hausfassade eines Altenheimes.

Die Hausfassade wurde erheblich beschädigt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Aufgrund der Alkoholisierung wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug wurde geborgen. Die ebenfalls 22-jährige Beifahrerin und der Fahrer wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es entstand erheblicher Sachschaden.

