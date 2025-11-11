Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter - Polizei warnt!

Kaiserslautern (ots)

Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter sind am Montagnachmittag im Wohngebiet Bahnheim aufgefallen. Sie waren mit einem Pkw mit hessischen Nummernschildern unterwegs. Zeugen beobachteten die beiden Männer, wie sie offensichtlich gezielt bei älteren Menschen klingelten. Nach aktuellen Erkenntnissen haben sie einer Seniorin einen Solarstromvertrag angeboten. Den vermeintlichen Vertrag schloss die Frau nicht ab. Ob Anwohner Opfer eines Betrugs geworden sind, steht aktuell nicht fest.

Die Beamten warnen: Lassen Sie niemanden in Ihre Wohnung! Lassen Sie sich nicht auf dubiose Haustürgeschäfte ein! Wenn Sie verdächtige Wahrnehmungen machen oder glauben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, informieren Sie die Polizei. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell