Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251015-1: Zeugensuche nach Wohnungseinbrüchen

Frechen (ots)

Schieben Sie Einbrechern einen Riegel vor!

Unbekannte haben am Dienstag (14. Oktober) versucht in ein Haus in Frechen einzubrechen. Als der Geschädigte sich bemerkbar machte, flüchtete der Täter. In drei weiteren Fällen drangen Einbrecher in Wohnräume ein.

Laut ersten Erkenntnissen soll ein Täter gegen 6 Uhr durch ein Fenster in die Wohnräume eines Hauses an der Vollrathstraße eingedrungen sein. Der Geschädigte habe gerufen, worauf der Unbekannte geflüchtet sei.

An der Carl-von-Linné-Straße drangen Einbrecher zwischen Montagnachmittag (13. Oktober) und Dienstagmorgen (14. Oktober) 9 Uhr in ein Haus ein. Aufmerksame Zeugen bemerkten ein offenstehendes Fenster, sowie eine aufgehebelte Terrassentür. Ob etwas entwendet wurde, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Gegen 11.30 Uhr stellte eine Zeugin einen Einbruch in ein Haus an der Werner-Erkens-Straße fest. Das Haus soll durchwühlt worden sein. Die Täter sollen laut ersten Erkenntnissen Besteck entwendet haben.

An der Bergstraße sollen Unbekannte am Dienstagabend zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr in eine Wohnung eingedrungen sein. Eine aufmerksame Zeugin rief die Polizei, als sie den Einbruch bemerkte. Polizisten stellten Aufbruchspuren an einem Fenster fest.

In allen Fällen sicherten alarmierte Polizisten Spuren, fahndeten nach Verdächtigen und fertigsten eine Strafanzeige.

Die Polizei rät Betroffenen, die einen Wohnungseinbruch in ihrem Zuhause oder ihrer Arbeitsstelle feststellen:

- Ruhe bewahren und umgehend den Notruf der Polizei 110 wählen. - Nichts anfassen und den Tatort so belassen wie er ist, damit die alarmierten Beamten Spuren sichern können. - Niemals selbst in Gefahr bringen. Verlassen Sie das Gebäude wieder, wenn Hinweise vorliegen, dass die Täter noch dort sind.

Nützliche Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei unseren Expertinnen und Experten der Kriminalprävention und auf unserer Internetseite. https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/themenseite-wohnungseinbruch (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell