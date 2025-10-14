PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251014-2: Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall auf der A1 - Motorradfahrer notoperiert

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Staatsanwaltschaft Bonn und Polizei Köln geben bekannt:

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montagabend (13. Oktober) auf der Bundesautobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Weilerswist bei einem Sturz lebensgefährlich verletzt worden. Seine Sozia (17) erlitt schwere Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen war der 25-Jährige gegen 20.10 Uhr auf der zweispurig ausgebauten Autobahn in Richtung Dortmund hinter dem Lkw gestürzt, nachdem der Lkw (Fahrer 38) auf die Überholspur gewechselt war. Durch die Kollision mit der Yamaha wurden zwei weitere Autos (Fahrer: 22, 51) beschädigt.

Für die Arbeiten an der Unfallstelle war die BAB 1 in Fahrtrichtung Dortmund für zweieinhalb Stunden gesperrt. Für weitere Ermittlungen an der Unfallsstelle hat die Polizei die Autobahn seit kurz nach 12 Uhr erneut gesperrt. Der Einsatz und die Sperrung werden mehrere Stunden andauern. Der Verkehr wird ab Euskirchen umgeleitet.

Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
E-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

