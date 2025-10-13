PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251013-4: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Pulheim (ots)

Fußgängerin leicht verletzt

Die Polizei sucht zur Klärung eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend (12. Oktober) in Pulheim-Brauweiler, bei dem eine Fußgängerin (42) leicht verletzt wurde, einen am Unfall beteiligten Autofahrer. Der BMW-Fahrer soll zwischen 50 und 55 Jahren alt, kräftig und 190 Zentimeter groß sein. Er habe lockige, dunkelblonde Haare bis zu den Ohren. Die Ermittler des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen befand sich die 42-Jährige gegen 18.45 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Sachsstraße. Zeitgleich sei ein BMW-Fahrer über das Gelände gefahren und habe sie aus bislang unbekanntem Grund angefahren. Die Frau sei gestürzt und habe sich leichte Verletzungen zugezogen. Der Fahrer sei ausgestiegen und nach einem kurzen Gespräch davongefahren.

Im Nachgang erschien die Geschädigte auf einer Polizeiwache. Sie gab an selbstständig einen Arzt aufzusuchen. Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

