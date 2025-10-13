PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251013-1: Zeugensuche nach Wohnungseinbrüchen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Schmuck entwendet

Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Mittwoch (8. Oktober) und Sonntag (12. Oktober) in ein Haus in Brühl und am Samstagabend (11. Oktober) in ein Haus in Bergheim eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen drangen die Einbrecher zwischen 18.30 Uhr und 19.45 Uhr in das Haus am Birkenweg (Bergheim) ein. Die Geschädigte rief die Polizei, als sie den Einbruch bemerkte. Polizisten stellten fest, dass Unbekannte über eine Balkontür in die Wohnräume eingedrungen waren. Laut ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute.

In Brühl fuhren alarmierte Beamte am Sonntagmittag zu einem Haus an der Maiglerstraße. Hier sollen Unbekannte zwischen Mittwoch 9 Uhr und Sonntag 12 Uhr in ein Haus eingebrochen sein. Vor Ort bemerkten die Polizisten, dass die Täter eine Terrassentür beschädigten, um in das Haus zu gelangen. Die Einbrecher sollen Schmuck entwendet haben.

Beamten dokumentierten Spuren am Tatort und fertigten Strafanzeigen.

Grundsätzlich gilt zur Vorbeugung von Einbrüchen:

   - Seien Sie in Ihrer Nachbarschaft aufmerksam!
   - Wählen Sie im Verdachtsfall die 110!
   - Lassen Sie sich von der Polizei kostenlos zum Einbruchschutz 
     beraten! (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

