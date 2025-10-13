PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251013-3: Vier Autos in Hürth aufgebrochen - Zeugensuche

Hürth (ots)

Lenkräder entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Zeit zwischen Donnerstagabend (9. Oktober), 18.15 Uhr und Freitagmorgen (10. Oktober), 9.30 Uhr vier Autos in Hürth-Efferen aufgebrochen und die Lenkräder entwendet haben sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Im Bereich der Donatusstraße sollen Unbekannte die Scheibe eines BMW gewaltsam geöffnet und das Fahrzeug durchwühlt haben.

Im Bereich der Pastor-Giesen-Straße sollen zwei Mercedes geöffnet worden sein. Während ein Auto auf bislang unbekannte Weise geöffnet wurde, verschafften sich Unbekannte beim zweiten Fahrzeug durch eine Scheibe Zugang zum Inneren.

Das vierte Auto, ebenfalls ein Mercedes, stand im Bereich der Josef-Pick-Straße. Hier sollen Täter ebenfalls eine Seitenscheibe zerstört haben.

In allen vier Fällen erbeuteten Unbekannte die Lenkräder. Beamte sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 10:56

    POL-REK: 251013-2: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

    Brühl (ots) - Flüchtige Täter sollen Verkehrsunfall verursacht haben Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Samstagabend (11. Oktober) in Brühl in ein Haus eingebrochen sein sollen. Die Einbrecher seien schlank und zwischen 20 und 25 Jahre alt und sollen dunkle Haare gehabt haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:54

    POL-REK: 251013-1: Zeugensuche nach Wohnungseinbrüchen

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Schmuck entwendet Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Mittwoch (8. Oktober) und Sonntag (12. Oktober) in ein Haus in Brühl und am Samstagabend (11. Oktober) in ein Haus in Bergheim eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:07

    POL-REK: 251010-4: Ungebremst bei Rotlicht in die Kreuzung - Verkehrsunfall

    Erftstadt (ots) - Zwei Autofahrer leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) haben zwei Autofahrer (44, 90) leichte Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser. Laut ersten Erkenntnissen soll der 44-Jährige gegen 16.10 Uhr mit seinem Audi auf der Bundesstraße (B) 265 von Ahrem in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren