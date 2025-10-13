Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251013-3: Vier Autos in Hürth aufgebrochen - Zeugensuche

Hürth (ots)

Lenkräder entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Zeit zwischen Donnerstagabend (9. Oktober), 18.15 Uhr und Freitagmorgen (10. Oktober), 9.30 Uhr vier Autos in Hürth-Efferen aufgebrochen und die Lenkräder entwendet haben sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Im Bereich der Donatusstraße sollen Unbekannte die Scheibe eines BMW gewaltsam geöffnet und das Fahrzeug durchwühlt haben.

Im Bereich der Pastor-Giesen-Straße sollen zwei Mercedes geöffnet worden sein. Während ein Auto auf bislang unbekannte Weise geöffnet wurde, verschafften sich Unbekannte beim zweiten Fahrzeug durch eine Scheibe Zugang zum Inneren.

Das vierte Auto, ebenfalls ein Mercedes, stand im Bereich der Josef-Pick-Straße. Hier sollen Täter ebenfalls eine Seitenscheibe zerstört haben.

In allen vier Fällen erbeuteten Unbekannte die Lenkräder. Beamte sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell