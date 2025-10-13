Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251013-2: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

Brühl (ots)

Flüchtige Täter sollen Verkehrsunfall verursacht haben

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Samstagabend (11. Oktober) in Brühl in ein Haus eingebrochen sein sollen. Die Einbrecher seien schlank und zwischen 20 und 25 Jahre alt und sollen dunkle Haare gehabt haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Geschädigten gegen 19.45 Uhr an ihr Haus an der Straße "Am Hülderberg" zurückgekehrt sein und Personen mit Taschenlampen im Gebäude bemerkt haben. Die Täter seien geflüchtet. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte die Unbekannten, die über einen kleinen Bach in Richtung Euskrichenerstraße gelaufen und dort in einen dunklen BMW eingestiegen sein.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Tätern, die über die Euskirchener Straße in Richtung Weilerswist unterwegs gewesen sein sollen. An der Auffahrt zur Bundesautobahn (BAB) 553 in Richtung Köln stellten die Beamten ein beschädigtes Straßenschild der Phantasialandstraße sowie eine Metallstange fest. An der Verkehrsinsel an der Einmündung der Phantasialandstraße sowie der BAB 553 Richtung Euskirchen fanden die Einsatzkräfte Kratzspuren, ein weiteres beschädigtes Schild sowie Fahrzeugteile eines BMW. Die Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Am angegangenen Haus sicherten weitere Beamte Spuren. Sie stellten fest, dass die Einbrecher durch eine Balkontür in das Haus gelangt waren. Sie durchwühlten Schubladen und entwendeten laut ersten Informationen Schmuck. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige. (sc)

