PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251013-2: Zeugensuche nach Einbruch in Haus

Brühl (ots)

Flüchtige Täter sollen Verkehrsunfall verursacht haben

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am Samstagabend (11. Oktober) in Brühl in ein Haus eingebrochen sein sollen. Die Einbrecher seien schlank und zwischen 20 und 25 Jahre alt und sollen dunkle Haare gehabt haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Geschädigten gegen 19.45 Uhr an ihr Haus an der Straße "Am Hülderberg" zurückgekehrt sein und Personen mit Taschenlampen im Gebäude bemerkt haben. Die Täter seien geflüchtet. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte die Unbekannten, die über einen kleinen Bach in Richtung Euskrichenerstraße gelaufen und dort in einen dunklen BMW eingestiegen sein.

Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Tätern, die über die Euskirchener Straße in Richtung Weilerswist unterwegs gewesen sein sollen. An der Auffahrt zur Bundesautobahn (BAB) 553 in Richtung Köln stellten die Beamten ein beschädigtes Straßenschild der Phantasialandstraße sowie eine Metallstange fest. An der Verkehrsinsel an der Einmündung der Phantasialandstraße sowie der BAB 553 Richtung Euskirchen fanden die Einsatzkräfte Kratzspuren, ein weiteres beschädigtes Schild sowie Fahrzeugteile eines BMW. Die Polizisten fertigten eine Verkehrsunfallanzeige.

Am angegangenen Haus sicherten weitere Beamte Spuren. Sie stellten fest, dass die Einbrecher durch eine Balkontür in das Haus gelangt waren. Sie durchwühlten Schubladen und entwendeten laut ersten Informationen Schmuck. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 10:54

    POL-REK: 251013-1: Zeugensuche nach Wohnungseinbrüchen

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Schmuck entwendet Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Mittwoch (8. Oktober) und Sonntag (12. Oktober) in ein Haus in Brühl und am Samstagabend (11. Oktober) in ein Haus in Bergheim eingebrochen sein sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 14:07

    POL-REK: 251010-4: Ungebremst bei Rotlicht in die Kreuzung - Verkehrsunfall

    Erftstadt (ots) - Zwei Autofahrer leicht verletzt Bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) haben zwei Autofahrer (44, 90) leichte Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser. Laut ersten Erkenntnissen soll der 44-Jährige gegen 16.10 Uhr mit seinem Audi auf der Bundesstraße (B) 265 von Ahrem in ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 13:11

    POL-REK: 251010-3: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Bedburg (ots) - Rettungshubschrauber im Einsatz Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (9. Oktober) in Bedburg ist ein Motorradfahrer (56) schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin (84) und ihre Beifahrerin (86) erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Mit einem Rettungshubschrauber brachten sie den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Besatzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren