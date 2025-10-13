Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251013-5: Handwerkerfahrzeuge angegangen - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In einem Fall scheiterten die Täter

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die zwischen Mittwoch (8. Oktober) und Sonntag (12. Oktober) in Elsdorf und in Bedburg Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben sollen. In Wesseling blieb es bei einem Versuch. Die Beamten der Kriminalkommissariats 21 und 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Freitag (10. Oktober), 17.30 Uhr an einem Mercedes Vito, der in Wesseling an der Detmolder Straße abgestellt war, die Seitentür aufgebogen haben. Eine Tatbeute sollen sie hier nicht erlangt haben.

Zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag (11. Oktober), 8.30 Uhr sollen Unbekannte die Seitentür eines im Bereich der Humboldtstraße in Elsdorf abgestellten Ford Transit gewaltsam geöffnet haben. Aus dem Inneren sollen sie diverse Werkzeugkoffer entwendet haben.

In Bedburg sollen Unbekannte zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 2.20 Uhr zugeschlagen haben. In der Nacht habe ein Anwohner an einem Ford Transit, der in der Nähe der Carl-Leyhausen-Allee abgestellt war, eine eingeschlagene Seitenscheibe festgestellt. Die Hecktüren hätten offen gestanden, aus dem Fahrzeug seien nach Rücksprache mit dem Fahrzeugnutzer Werkzeuge entwendet worden.

In allen Fällen sicherten Polizeibeamte Spuren und nahmen Anzeigen auf.

Fahrzeuge sind keine Tresore! Lassen Sie keine Gegenstände offen sichtbar in Fahrzeugen liegen. Räumen Sie wertvolle Gegenstände beim Verlassen und Parken aus dem Fahrzeug. Täter machen sich in der Regel vor dem Aufbrechen des Fahrzeugs oder dem Einschlagen einer Scheibe ein Bild von der zu erwartenden Beute. Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst in Gebäuden. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell