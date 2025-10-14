PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251014-1: Einbruch in Supermarkt - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Zigaretten entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach vier unbekannten Männern. Sie sollen in der Nacht zu Dienstag (14. Oktober) in einen Supermarkt in Kerpen-Buir eingebrochen sein. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sie Zigaretten entwendet haben. Drei Täter seien zur Tatzeit dunkel gekleidet und maskiert gewesen. Einer der Unbekannten soll helle Kleidung getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 1.30 Uhr fuhren die Beamten zu einem Einbruchalarm zur Straße "Zum Schlichshof". Die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude und suchten die Räumlichkeiten mithilfe zweier Diensthundführer und ihren Diensthunden kurze Zeit später ab. Vor Ort stellten sie eine geöffnete Eingangstür des Supermarktes fest. Zudem befanden sich an der Tür Hebelmarken und ein Schrank im Bereich der Kassen des Ladens war beschädigt. Die Polizisten sichteten die Aufzeichnungen der Überwachungskamera. Darauf war zunächst ein hellgekleideter Mann gegen 1.20 Uhr zu sehen. Wenige Minuten später sei ein dunkelgekleidetes Trio in Richtung der Büroräume des Geschäfts gegangen und anschließend mit Zigaretten herausgekommen. Danach seien ein Kleinwagen und ein Kombi vom Parkplatz des Supermarkts davongefahren.

Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:56

    POL-REK: 251013-5: Handwerkerfahrzeuge angegangen - Zeugensuche

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - In einem Fall scheiterten die Täter Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die zwischen Mittwoch (8. Oktober) und Sonntag (12. Oktober) in Elsdorf und in Bedburg Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben sollen. In Wesseling blieb es bei einem Versuch. Die Beamten der Kriminalkommissariats 21 und 23 haben die ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:49

    POL-REK: 251013-4: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

    Pulheim (ots) - Fußgängerin leicht verletzt Die Polizei sucht zur Klärung eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend (12. Oktober) in Pulheim-Brauweiler, bei dem eine Fußgängerin (42) leicht verletzt wurde, einen am Unfall beteiligten Autofahrer. Der BMW-Fahrer soll zwischen 50 und 55 Jahren alt, kräftig und 190 Zentimeter groß sein. Er habe lockige, dunkelblonde Haare bis zu den Ohren. Die Ermittler des ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:40

    POL-REK: 251013-3: Vier Autos in Hürth aufgebrochen - Zeugensuche

    Hürth (ots) - Lenkräder entwendet Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die in der Zeit zwischen Donnerstagabend (9. Oktober), 18.15 Uhr und Freitagmorgen (10. Oktober), 9.30 Uhr vier Autos in Hürth-Efferen aufgebrochen und die Lenkräder entwendet haben sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren