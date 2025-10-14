Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251014-1: Einbruch in Supermarkt - Zeugensuche

Kerpen (ots)

Zigaretten entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach vier unbekannten Männern. Sie sollen in der Nacht zu Dienstag (14. Oktober) in einen Supermarkt in Kerpen-Buir eingebrochen sein. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sie Zigaretten entwendet haben. Drei Täter seien zur Tatzeit dunkel gekleidet und maskiert gewesen. Einer der Unbekannten soll helle Kleidung getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 1.30 Uhr fuhren die Beamten zu einem Einbruchalarm zur Straße "Zum Schlichshof". Die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude und suchten die Räumlichkeiten mithilfe zweier Diensthundführer und ihren Diensthunden kurze Zeit später ab. Vor Ort stellten sie eine geöffnete Eingangstür des Supermarktes fest. Zudem befanden sich an der Tür Hebelmarken und ein Schrank im Bereich der Kassen des Ladens war beschädigt. Die Polizisten sichteten die Aufzeichnungen der Überwachungskamera. Darauf war zunächst ein hellgekleideter Mann gegen 1.20 Uhr zu sehen. Wenige Minuten später sei ein dunkelgekleidetes Trio in Richtung der Büroräume des Geschäfts gegangen und anschließend mit Zigaretten herausgekommen. Danach seien ein Kleinwagen und ein Kombi vom Parkplatz des Supermarkts davongefahren.

Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

