PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251014-3: Unbekannte erbeuten Wertgegenstände mit Trickdiebstählen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei fahndet nach bislang unbekannten Frauen, die Montagvormittag (13. Oktober) in Pulheim und in Frechen Senioren bestohlen haben sollen. In Pulheim soll die etwa 35 bis 40 Jahre alte Tatverdächtige etwa 160 Zentimeter groß und korpulent gewesen sein. In Frechen wurde die Tatverdächtige als etwa 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Sie soll etwa 160 Zentimeter groß gewesen und einen braunen Zopf und einen Pullover getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

In Pulheim habe gegen 10 Uhr eine Unbekannte an einem Haus an der Straße "Zum Sonnenberg" geklingelt. Sie habe sich als Mitarbeiterin eines medizinischen Dienstes vorgestellt und verschiedene Fragen gestellt. Für ein Gespräch habe sich die Bewohnerin mit der Frau ins Wohnzimmer gesetzt. Nach etwa 10 Minuten habe die Verdächtige das Haus wieder verlassen. Kurz danach habe die Geschädigte festgestellt, dass Goldschmuck fehle. Möglicherweise hatte die Tatverdächtige die Haustür lediglich angelehnt und so einem Mittäter Zugang zum Haus verschafft.

In Frechen habe gegen 11 Uhr eine Frau an einem Haus an dem "Von-Hasewinkel-Weg" geklingelt. Sie habe sich als ehemalige Mitarbeiterin eines Pflegedienstes vorgestellt. Das darauffolgende Gespräch habe schließlich im Haus stattgefunden. Nachdem die Unbekannte wenig später das Haus verlassen hatte, habe der Bewohner bemerkt, dass seine Geldbörse fehle.

In beiden Fällen fertigten alarmierte Polizeibeamte Strafanzeigen.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bleiben Sie bei vorgetragenen Anliegen skeptisch! Handwerker und andere Dienstleister kommen in der Regel nicht unangemeldet. Rufen Sie gegebenenfalls bei dem angegebenen Unternehmen an und lassen Sie sich den Besuch bestätigen. Wenn Sie den Verdacht haben, betrogen worden zu sein, wählen Sie die 110. Über den Polizeinotruf erhalten Sie rund um die Uhr Hilfe. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 13:08

    POL-REK: 251014-1: Einbruch in Supermarkt - Zeugensuche

    Kerpen (ots) - Zigaretten entwendet Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach vier unbekannten Männern. Sie sollen in der Nacht zu Dienstag (14. Oktober) in einen Supermarkt in Kerpen-Buir eingebrochen sein. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sie Zigaretten entwendet haben. Drei Täter seien zur Tatzeit dunkel gekleidet und maskiert gewesen. Einer der Unbekannten soll helle Kleidung getragen haben. Die Beamten ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:56

    POL-REK: 251013-5: Handwerkerfahrzeuge angegangen - Zeugensuche

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - In einem Fall scheiterten die Täter Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach Unbekannten, die zwischen Mittwoch (8. Oktober) und Sonntag (12. Oktober) in Elsdorf und in Bedburg Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben sollen. In Wesseling blieb es bei einem Versuch. Die Beamten der Kriminalkommissariats 21 und 23 haben die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren