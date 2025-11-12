PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Keller

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Helmut-Hartert-Straße in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Am Dienstag stellte ein Bewohner den Einbruch fest. Wie die Täter in den Keller gelangten, ist bisher unklar. Mindestens zwei Kellerabteile wurden aufgehebelt, es wurde jedoch nichts entwendet. Ob aus weiteren Kammern etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Bereits eine Woche zuvor waren in demselben Haus mehrere Kellerabteile aufgehebelt worden. Auch damals wurde nichts entwendet. Die genaue Tatzeit ist in beiden Fällen unbekannt.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

