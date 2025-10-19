PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Badeunfall mit Kind in Schwimmbad

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde am heutigen Sonntagnachmittag zu einem Einsatz in das Hagener Westfalenbad alarmiert, Mitarbeiter meldeten über den Notruf eine laufende Reanimation an einem Kind. Durch die Leitstelle wurden umgehend Rettungswagen, Notarzt und Kräfte der Berufsfeuerwehr entsandt. Auch ein Kindernotarztteam aus Dortmund wurde zur Einsatzstelle angefordert und unterstützte unsere Kräfte vor Ort. Das Kind wurde unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus transportiert. Angehörige, Zeugen und Betroffene Personen wurden durch Notfallseelsorger vor Ort betreut.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hagen Pressestelle
E-Mail: Leitstelle@stadt-hagen.de
Mobil: 0151 12995636

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 07:27

    FW Hagen: Brand eines leerstehenden Wohngebäudes

    Hagen (ots) - Am 16.10. gegen vier Uhr wurde die Feuerwehr über den Notruf zu einem Brand in die Schleipenbergstraße alarmiert. Bei Eintreffen des ersten Löschzuges stand der Dachstuhl bereits in Flammen, sodass die Alarmstufe umgehend erhöht wurde. Aufgrund von Lage und Zustand des Gebäudes gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Brandbekämpfung wird über eine Drehleiter und vorgehende Trupps ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren