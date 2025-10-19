Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Badeunfall mit Kind in Schwimmbad

Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde am heutigen Sonntagnachmittag zu einem Einsatz in das Hagener Westfalenbad alarmiert, Mitarbeiter meldeten über den Notruf eine laufende Reanimation an einem Kind. Durch die Leitstelle wurden umgehend Rettungswagen, Notarzt und Kräfte der Berufsfeuerwehr entsandt. Auch ein Kindernotarztteam aus Dortmund wurde zur Einsatzstelle angefordert und unterstützte unsere Kräfte vor Ort. Das Kind wurde unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus transportiert. Angehörige, Zeugen und Betroffene Personen wurden durch Notfallseelsorger vor Ort betreut.

