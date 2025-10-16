PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Brand eines leerstehenden Wohngebäudes

Hagen (ots)

Am 16.10. gegen vier Uhr wurde die Feuerwehr über den Notruf zu einem Brand in die Schleipenbergstraße alarmiert. Bei Eintreffen des ersten Löschzuges stand der Dachstuhl bereits in Flammen, sodass die Alarmstufe umgehend erhöht wurde. Aufgrund von Lage und Zustand des Gebäudes gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Brandbekämpfung wird über eine Drehleiter und vorgehende Trupps durchgeführt. Stand 07:30 dauern die Löscharbeiten noch an, verletzt wurde niemand. Eingesetzt sind beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hagen
E-Mail: Leitstelle@stadt-hagen.de
Mobil: 0151 12995636

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren