Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Brand eines leerstehenden Wohngebäudes

Hagen (ots)

Am 16.10. gegen vier Uhr wurde die Feuerwehr über den Notruf zu einem Brand in die Schleipenbergstraße alarmiert. Bei Eintreffen des ersten Löschzuges stand der Dachstuhl bereits in Flammen, sodass die Alarmstufe umgehend erhöht wurde. Aufgrund von Lage und Zustand des Gebäudes gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Brandbekämpfung wird über eine Drehleiter und vorgehende Trupps durchgeführt. Stand 07:30 dauern die Löscharbeiten noch an, verletzt wurde niemand. Eingesetzt sind beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr und Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr.

