Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Dachstuhlbrand Einfamilienhaus

FW Hagen: Dachstuhlbrand Einfamilienhaus
Hagen (ots)

Am 12.10.2025 wurde der Feuerwehr Hagen, gegen 17:30, über den Notruf 112 ein Dachstuhlbrand im Ortsteil Boele gemeldet. Die Leitstelle alarmierte umgehend beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die zuständige Freiwillige Feuerwehr. Bei Eintreffen waren Flammen aus den Dachfenstern und eine starke Rauchentwicklung erkennbar, zu diesem Zeitpunkt hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Der Brand wurde von einem Trupp unter Atemschutz im Innenangriff bekämpft. Im weiteren Verlauf wurde von zwei Drehleitern aus das Dach geöffnet, um den Brand auch von außen bekämpfen zu können. Ein Bewohner des Hauses wurde leicht verletzt und nach Versorgung durch den RettD in ein Krankenhaus transportiert. Beide Wachen der Berufsfeuerwehr wurden zur Sicherung des Grundschutzes von der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Feuerwehr Hagen
E-Mail: Feuerwehr-pressestelle@stadt-hagen.de
Mobil: 0151-12995636

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

