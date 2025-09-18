Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Schwerer Verkehrsunfall mit Pkw, mehrere Personen eingeklemmt, eine Person verstorben.

Hagen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde die Feuerwehr Hagen gegen 00:50 zu einem Verkehrsunfall im Ortsteil Haspe alarmiert. Über den Notruf 112 wurde ein verunfallter Pkw mit vermutlich mehreren eingeklemmten Personen gemeldet. Durch die Leitstelle der Feuerwehr wurden umgehend zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Unfallstelle entstand. Nach erster Erkundung bestätigte sich, dass sich in dem beschädigten Fahrzeug insgesamt drei schwer verletzte Personen befanden. Der Rettungsdienst versorgte die Patienten noch im Fahrzeug, parallel dazu wurde durch die Feuerwehr die technische Rettung vorbereitet. Zwei Personen konnten durch die Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Eine Patientin wurden nach weiterer Versorgung mit einem Rettungshubschrauber nach Bochum, die zweite mittels RTW, in ein Hagener Krankenhaus transportiert. Dem dritten Patienten konnte nicht mehr geholfen werden, er verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr unterstützte später bei der Bergung der Person aus dem Fahrzeug. Eingesetzt waren Kräfte beider Wachen der Berufsfeuerwehr, der Hagener Rettungsdienst und zwei Rettungshubschrauber.

