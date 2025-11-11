Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauschte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Fast zeitgleich gingen der Polizei zwei Männer ins Netz, die ihren E-Scooter unter dem Einfluss von Drogen führten. Gegen 13:25 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife in der Mennonitenstraße einen 43-Jährigen, der mit seinem Roller in Richtung Donnerbergstraße unterwegs war. Augenscheinlich stand der Mann unter Drogen. Darauf angesprochen, gab er zu, erst kürzlich Marihuana und Amphetamin konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest attestierte ihm zudem einen Pegel von fast 0,6 Promille.

Nur zehn Minuten später fuhr der Polizei in der Fruchthallstraße ein 21-Jähriger mit seinem Gefährt in die Kontrolle. Auch er zeigte eindeutige Anzeichen einer Drogenbeeinflussung und räumte den Konsum von Cannabis ein.

Beide Männer mussten ihren Elektroroller stehen lassen und die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Sie müssen sich jetzt wegen des Verdachts der sogenannten Trunkenheitsfahrt rechtfertigen.

Aufgrund der E-Scooter Kontrollwoche waren Polizisten auch im Bereich des Fackelrondells und der Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs und kontrollierten dort Personen, die auf dem elektrischen Gefährt unterwegs waren. Hierbei wurde auch der ein oder andere Pkw angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. In drei Fällen mussten die Beamten die abgelaufene Hauptuntersuchung beanstanden. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell