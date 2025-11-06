PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 04.11.2025, 09:00 Uhr, bis Mittwoch, 05.11.2025, 09:00 Uhr, versuchten Unbekannte, in eine Wohnung in der Richard-Dehmel-Straße (zwischen Fontanestraße und Oskar-Vongerichten-Straße) einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch.

Wer kann Hinweise zum versuchten Einbruch geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pressestelle
Emil Baur
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz

