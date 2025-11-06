Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (05.11.2025), gegen 11:45 Uhr, war ein 20-jähriger Autofahrer mit seinem grünem Opel Insignia auf der Wollstraße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs, als er an der Kreuzung zu dieser aufgrund einer roten Ampel anhalten musste. Der Fahrer des hinter ihm fahrenden Autos erkannte dies zu spät und fuhr dem 20-Jährigen auf. Als dieser im Anschluss auf einen Parkplatz fuhr, um den Personalienaustausch zu gewährleisten, entfernte sich der Unfallgegner von der Örtlichkeit.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell