POL-PPRP: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Abend (05.11.2025, gegen 20:20 Uhr) wurde ein 36-Jähriger in der Otto-Stabel-Straße von zwei unbekannten Männern angegriffen. Dabei besprühten die Täter den Geschädigten mit K.O.-Spray (Pfefferspray) und entwendeten anschließend sein Mobiltelefon sowie etwa 500 Euro Bargeld.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben?

Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

