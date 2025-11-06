PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Abend (05.11.2025, gegen 20:20 Uhr) wurde ein 36-Jähriger in der Otto-Stabel-Straße von zwei unbekannten Männern angegriffen. Dabei besprühten die Täter den Geschädigten mit K.O.-Spray (Pfefferspray) und entwendeten anschließend sein Mobiltelefon sowie etwa 500 Euro Bargeld.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben?

Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pressestelle
Emil Baur
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 15:42

    POL-PPRP: Einbrecher erbeuten Schmuck

    Wörth am Rhein (ots) - Am Mittwoch (05.11.2025), drangen bislang unbekannte Täter zwischen 17 und 20:30 Uhr in Wörth am Rhein in der Straße Nachtweide in eine Erdgeschosswohnung ein. Sie brachen die Balkontür mittels Hebelwerkzeug auf und entwendeten Schmuck. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 16:01

    POL-PPRP: Zeuge klärt Unfallflucht auf

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitag (31.10.2025) gegen 14 Uhr beobachtete ein Mann, wie eine 78-Jährige beim Ausparken auf einem öffentlichen Parkplatz in der Ludwig-Guttmann-Straße ein geparktes Auto streifte. Er sprach die Frau auf die entstandene Beschädigung an, worauf diese versicherte, sich um den Schaden zu kümmern. Durch eine Nachfrage des Zeugen bei der Polizei Ludwigshafen stellte sich am Dienstag (04.11.2025) ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:41

    POL-PPRP: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am 04.11.2025 kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hartmannstraße. Der Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Mehrfamilienhauses. Von dort aus konnte er beobachten, wie ein etwa 24 Jahre alter Mann (klein, mit wenig Bartwuchs und bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit roten Streifen) aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren