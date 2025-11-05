Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeuge klärt Unfallflucht auf

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag (31.10.2025) gegen 14 Uhr beobachtete ein Mann, wie eine 78-Jährige beim Ausparken auf einem öffentlichen Parkplatz in der Ludwig-Guttmann-Straße ein geparktes Auto streifte. Er sprach die Frau auf die entstandene Beschädigung an, worauf diese versicherte, sich um den Schaden zu kümmern. Durch eine Nachfrage des Zeugen bei der Polizei Ludwigshafen stellte sich am Dienstag (04.11.2025) heraus, dass die Frau den Unfall weder bei der Polizei gemeldet, noch den Eigentümer des geparkten Autos informiert hatte.

Durch die Beobachtung des Mannes konnte die Verursacherin nachträglich ermittelt werden. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

