POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer
Ludwigshafen (ots)
Am 04.11.2025 ereignete sich gegen 09:45 Uhr ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 63-jährigen Rollerfahrers in der Mottstraße in Ludwigshafen. Dabei stürzte der Rollerfahrer ohne Fremdverschulden beim Abbiegen in ein Parkhaus. Infolge des Sturzes verletzte sich der Mann und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
