Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 04.11.2025, brachen zwei unbekannte Täter gegen 18:20 Uhr in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße in Speyer (zwischen Lessingstraße und Ludwig-Uhland-Straße) ein und entwendeten Schmuck.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell