POL-PPRP: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht
Speyer (ots)
Am Dienstag, den 04.11.2025, brachen zwei unbekannte Täter gegen 18:20 Uhr in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Theodor-Heuss-Straße in Speyer (zwischen Lessingstraße und Ludwig-Uhland-Straße) ein und entwendeten Schmuck.
Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pressestelle
Emil Baur
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
