Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Unfälle mit anschließender Flucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (04.11.2025), gegen 11:55 Uhr, fuhr eine 83-Jährige in der Buchenstraße an einem geparkten Auto vorbei. Als sich die Frau bereits in der Engstelle befunden habe, sei ihr ein anderes Fahrzeug entgegengekommen. Die Frau wich aus und streifte das geparkte Auto. Das entgegenkommende Auto fuhr weiter, ohne dass die fahrende Person anhielt und ihre Personalien angab. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 4.500 Euro.

Ebenfalls am Dienstag, zwischen 12 Uhr und 14 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verursacher in einer Tiefgarage in der Wredestraße (nahe Heinigstraße) einen geparkten Mercedes. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Haben Sie einen der Unfälle beobachtet oder können Sie Hinweise zu den Verursachern geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist!

Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden.

Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell