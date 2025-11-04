POL-PPRP: Tötungsdelikt - 2. Nachtragsmeldung: Ergebnis der Obduktion
Ludwigshafen (ots)
Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz
Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6150716
Nach dem Tötungsdelikt am 02.11.2025 dauern die intensiven und umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen weiter an.
Die Ermittlungen konzentrieren sich insbesondere auf die Hintergründe und Umstände der Tat sowie ein mögliches Tatmotiv.
Der Leichnam der 37-Jährigen wurde am 04.11.2025 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert.
Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion erlitt das Opfer multiple Stich- und Schnittverletzungen. Als todesursächlich kann der durch die Verletzungen bedingte Blutverlust angenommen werden.
Rückfragen bitte an:
Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz)
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de
oder
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pressestelle
Emil Baur
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
