Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt - 2. Nachtragsmeldung: Ergebnis der Obduktion

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6150716

Nach dem Tötungsdelikt am 02.11.2025 dauern die intensiven und umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen weiter an.

Die Ermittlungen konzentrieren sich insbesondere auf die Hintergründe und Umstände der Tat sowie ein mögliches Tatmotiv.

Der Leichnam der 37-Jährigen wurde am 04.11.2025 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) im Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion erlitt das Opfer multiple Stich- und Schnittverletzungen. Als todesursächlich kann der durch die Verletzungen bedingte Blutverlust angenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell