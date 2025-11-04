PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Fahrzeug - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Im Zeitraum vom 31.10.2025 bis zum 03.11.2025 schlug eine bislang unbekannte Person eine Scheibe eines auf dem Grundstück eines Autohändlers in der Saarburger Straße in Ludwigshafen geparkten Fahrzeugs ein und entwendete ein Elektrogerät aus dem Inneren. Durch das Einschlagen der Scheibe sowie den Diebstahl entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Aussagen zu den Tätern machen?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Emil Baur
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

