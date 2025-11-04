Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Sonntag (02.11.2025), 13 Uhr, und Montag (03.11.2025), 9 Uhr, entwendeten Unbekannte einen vor einem Wohnhaus in der Gabelsbergerstraße abgestellten Motoroller.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell