POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus
Ludwigshafen (ots)
Am Montag (03.11.2025), gegen 15:25 Uhr, brach in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schopenhauerstraße ein Brand aus. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor er auf das Gebäude übergriff. Die Bewohner blieben unverletzt. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt im Bereich des Stromverteilers brandursächlich gewesen sein.
