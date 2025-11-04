PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (03.11.2025), gegen 15:25 Uhr, brach in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Schopenhauerstraße ein Brand aus. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor er auf das Gebäude übergriff. Die Bewohner blieben unverletzt. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt im Bereich des Stromverteilers brandursächlich gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

