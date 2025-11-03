POL-PPRP: Mehrere Kellerabteile aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) - Am Samstag Nachmittag des 01.11.2025 kam es während des Oberliga Fußballspiels zwischen FC Arminia 03 Ludwigshafen und FK 03 Pirmasens zu Streitigkeiten zwischen zwei 34 und 22 Jahren alten Fans und einem Ordner, was in eine körperliche Auseinandersetzung gipfelte, wobei die beiden Fans verletzt wurden. In der Folge kam es zu Pöbeleien und Provokationen der ca. 150 anwesenden ...

