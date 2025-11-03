PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagmorgen (02.11.2025) brachen drei bislang unbekannte Personen zwischen 3:11 Uhr und 3:54 Uhr in eine Tankstelle in der Budapester Straße ein. Die Täter entwendeten eine noch nicht genau bekannte Anzahl an Zigarettenpackungen und flüchteten anschließend in Richtung Prager Straße. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:25

    POL-PPRP: Tötungsdelikt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

    Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz Am Sonntagabend (02.11.2025, gegen 23:50 Uhr) kam es in einer Wohnung in Ludwigshafen zu einem Tötungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen stach ein 39-Jähriger mit einem Messer auf seine 37-jährige Ehefrau ein. Die Ehefrau verstarb noch vor ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 09:29

    POL-PPRP: Zwei Verletzte bei Oberliga Fußballspiel

    Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) - Am Samstag Nachmittag des 01.11.2025 kam es während des Oberliga Fußballspiels zwischen FC Arminia 03 Ludwigshafen und FK 03 Pirmasens zu Streitigkeiten zwischen zwei 34 und 22 Jahren alten Fans und einem Ordner, was in eine körperliche Auseinandersetzung gipfelte, wobei die beiden Fans verletzt wurden. In der Folge kam es zu Pöbeleien und Provokationen der ca. 150 anwesenden ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 08:39

    POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag, den 01.11.2025, gegen 00:10 Uhr, kam es in Ludwigshafen, auf Höhe der Mundenheimer Straße 54 zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher kam mit einem grauen Opel Meriva mit Heidelberger Kennzeichen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem parkenden Fahrzeug. Der Fahrer schob sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug mit der Hilfe von Passanten von der Fahrbahn. Noch bevor die Polizei eintraf, entfernte sich der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren