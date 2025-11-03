POL-PPRP: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag, den 01.11.2025, gegen 00:10 Uhr, kam es in Ludwigshafen, auf Höhe der Mundenheimer Straße 54 zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher kam mit einem grauen Opel Meriva mit Heidelberger Kennzeichen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem parkenden Fahrzeug. Der Fahrer schob sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug mit der Hilfe von Passanten von der Fahrbahn. Noch bevor die Polizei eintraf, entfernte sich der Fahrer ...

mehr