PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt - 1. Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6150225

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde heute (03.11.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.

Der Tatverdächtige, welcher sich nicht zur Sache äußerte, wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die beiden gemeinsamen minderjährigen Kinder des Ehepaares wurden durch das Jugendamt in Obhut genommen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen, insbesondere zu dem Motiv und den Hintergründen der Tat, dauern weiter an.

Die Obduktion der Getöteten ist für Dienstag (04.11.2025) geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Emil Baur
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 13:18

    POL-PPRP: Mehrere Kellerabteile aufgebrochen - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, 01.11.2025, 18 Uhr, und Sonntag, 02.11.2025, 13:08 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße (nahe Bürgermeister-Grünzweig-Straße). Dort brachen sie mehrere Kellerabteile auf und entwendeten überwiegend Werkzeuge. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:18

    POL-PPRP: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Sonntagmorgen (02.11.2025) brachen drei bislang unbekannte Personen zwischen 3:11 Uhr und 3:54 Uhr in eine Tankstelle in der Budapester Straße ein. Die Täter entwendeten eine noch nicht genau bekannte Anzahl an Zigarettenpackungen und flüchteten anschließend in Richtung Prager Straße. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben. ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:25

    POL-PPRP: Tötungsdelikt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

    Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz Am Sonntagabend (02.11.2025, gegen 23:50 Uhr) kam es in einer Wohnung in Ludwigshafen zu einem Tötungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen stach ein 39-Jähriger mit einem Messer auf seine 37-jährige Ehefrau ein. Die Ehefrau verstarb noch vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren