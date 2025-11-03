Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt - 1. Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.11.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6150225

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde heute (03.11.2025) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags.

Der Tatverdächtige, welcher sich nicht zur Sache äußerte, wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die beiden gemeinsamen minderjährigen Kinder des Ehepaares wurden durch das Jugendamt in Obhut genommen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen, insbesondere zu dem Motiv und den Hintergründen der Tat, dauern weiter an.

Die Obduktion der Getöteten ist für Dienstag (04.11.2025) geplant.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell