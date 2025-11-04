Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Straßenbahn und Fußgänger

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (03.11.2025), gegen 18:45 Uhr, war der 56-jährige Fahrer einer Straßenbahn auf der Brunckstraße in Richtung Carl-Bosch-Straße unterwegs. Auf Höhe der dortigen Tankstellen befand sich ein 65-jähriger Fußgänger im Bereich der Gleise zwischen den Fahrbahnen. Trotz unmittelbar eingeleiteter Bremsung touchierte die Straßenbahn den Mann, wodurch dieser stürzte und sich verletzte. Die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt. Der 65-Jährige gab an, dass er die Straße überqueren wollte. Er war erheblich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm außerdem eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell