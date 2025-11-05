Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagnachmittag (03.11.2025, gegen 14:30 Uhr) wurde eine 75-Jährige beim Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter in der Bismarckstraße bestohlen. In der Teeabteilung wurde die Seniorin von einer unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Vermutlich nutzte eine weitere Täterin dies aus, um den Geldbeutel der Frau aus der Handtasche zu stehlen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder verdächtige Personen im Bereich der Bismarckstraße gesehen?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell