Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Weiterer Diebstahl von Geldbeutel - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag (04.11.2025) zwischen 11:50 Uhr und 12:15 Uhr stahlen Unbekannte den Geldbeutel einer 74-Jährigen. Die Seniorin war zu dieser Zeit in einem Bekleidungsdiscounter in der Ludwigstraße (nahe Wredestraße) einkaufen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise auf mögliche Täter geben?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

-Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

