Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Mengen u.a. - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Speyer (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Montag (03.11.2025) durchsuchten Polizeikräfte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal die Wohnung eines 41-jährigen Tatverdächtigen in Speyer.

Auf Grund vorangegangener Ermittlungen, bei denen etwa 2.000 Ecstasy-Tabletten sowie ca. ein Kilogramm Amphetamin sichergestellt wurden, bestand der Verdacht des illegalen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Bei der Durchsuchung stellten die Polizeikräfte unter anderem rund 700 Gramm Kokain, 300 Gramm Amphetamin, 1.600 Gramm THC-Paste, 400 Gramm verschreibungspflichtiger Schmerztabletten, 425 LSD-Trips und 10 Gramm MDMA sicher.

Zudem fanden die Beamten eine scharfe Schusswaffe (Pistole) sowie ein verbotenes Butterfly-Messer und einen Baseball-Schläger, welche ebenfalls sichergestellt wurden.

Der 41-Jährige wurde bei den Durchsuchungsmaßnahmen vorläufig festgenommen.

Am 04.11.2025 wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Als Haftgrund wurde Fluchtgefahr angenommen.

Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz)
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz

oder

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pressestelle
Emil Baur
Telefon: 0621-963- 20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

