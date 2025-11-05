PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum vom 03.11.2025, 22:00 Uhr, bis zum 04.11.2025, 07:00 Uhr, wurden aus einem in der Luitpoldstraße (zwischen Saarbrücker Straße und Kopernikusstraße) geparkten grauen Ford Mondeo mehrere Gegenstände entwendet. Darunter befanden sich etwa 850 Euro Bargeld, eine Sonnenbrille sowie der Geldbeutel des Geschädigten

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Sie Angaben zu den Tätern machen?

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Tel. 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de erbeten.

Autoeinbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie auf andere zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach dem Abstellen eines Pkw sofort agieren. Aus diesem Grund ist insbesondere in der dunklen Jahreszeit und in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrer Nähe. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück - selbst Kleinstgegenstände können für Täter ein Anreiz sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pressestelle
Emil Baur
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

