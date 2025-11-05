POL-PPRP: Sachbeschädigung an Auto
Ludwigshafen (ots)
Im Zeitraum vom 03.11.2025, 15:00 Uhr, bis zum 04.11.2025, 08:00 Uhr kam es in der Prager Straße in Ludwigshafen zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto. Ein unbekannter Täter beschädigte hierbei die Fahrertür eines geparkten, silbernen BMW 1er. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.
