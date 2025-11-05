PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Keller - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 04.11.2025 kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hartmannstraße. Der Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Mehrfamilienhauses. Von dort aus konnte er beobachten, wie ein etwa 24 Jahre alter Mann (klein, mit wenig Bartwuchs und bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit roten Streifen) aus dem Mehrfamilienhaus herauslief und dabei eine Arbeitsmaschine des Geschädigten unter dem Arm trug. Diese befand sich zuvor noch in dem verschlossenen Kellerabteil des Geschädigten. Der Geschädigte sprach den Täter auf die Eigentumsverhältnisse des Werkzeugs an, woraufhin dieser die Flucht ergriff.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können Sie Angaben zu dem Täter machen?

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Tel. 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Pressestelle
Emil Baur
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

