Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 05.11.2025, wurde ein 73-Jähriger beim Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter in der Otto-Stabel-Straße bestohlen. Der 73-Jährige wurde dabei von einem unbekannten Täter (etwa 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, sehr kurze dunkle Haare, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose, kein Bart, keine Brille) angesprochen und gebeten, Kleingeld zu wechseln. Als der 73-Jährige in seinem Geldbeutel nach passendem Wechselgeld suchte, ergriff der unbekannte Täter den Geldbeutel und rannte davon.

Haben Sie die Tat beobachtet oder verdächtige Personen im Bereich der Otto-Stabel-Straße gesehen?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden.

Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Emil Baur
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
