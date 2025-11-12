Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 38-Jähriger landet im Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Zu seinem eigenen Schutz ist ein Mann am Dienstagabend in Polizeigewahrsam genommen worden. Bereits am Mittag war der stark alkoholisierte Mann in der Innenstadt aufgefallen. Er wies Verletzungen im Gesicht auf, deren Ursache unklar ist. Nach der Versorgung im Krankenhaus begann er dort zu randalieren und wurde daraufhin entlassen.

Kurze Zeit später fanden ihn Rettungskräfte ihn in der Hellmut-Hartert-Straße auf dem Boden liegend vor. Der 38-Jährige wehrte sich gegen eine Behandlung durch die Sanitäter und schlug um sich. Erst nach dem Eintreffen der Polizei beruhigte er sich, lehnte eine weitere Behandlung jedoch ab. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,46 Promille.

Weil er so stark alkoholisiert war und keinen festen Wohnsitz in der Stadt hat, wurde er mit zur Dienststelle genommen. Nach der ärztlichen Überprüfung seiner Gewahrsamsfähigkeit blieb der Mann dort bis zum nächsten Morgen. |elz

