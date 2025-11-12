PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Unfallfahrer steht unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls wurden am Dienstagnachmittag Polizeikräfte zum Willy-Brandt-Platz gerufen. Wie ein Autofahrer den Beamten mitteilte, fuhr ihm gegen 14 Uhr ein Mann mit seinem Dodge Dart, beim Wenden gegen seinen Wagen. Im Anschluss wollte sich der Verursacher aus dem Staub machen, was der 57-Jährige verhindern konnte. Bei der anschließenden Kontrolle des Dodge-Fahrers bemerkten die Beamten, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest attestierte dem 29-jährigen Autofahrers einen Pegel von satten 2,69 Promille. Die Ordnungshüter nahmen den Fahrer mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu. Der Führerschein des 29-Jährigen wurde bis zur weiteren Entscheidung durch einen Richter von der Polizei erst einmal sichergestellt. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

