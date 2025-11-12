Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener Autofahrer hinterlässt Spur der Verwüstung

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Mittwoch in der Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Gegen 2:45 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter einer Tankstelle bei der Polizei und gab an, dass soeben ein Mann mit einem Mercedes Vito gegen die Scheibe der Waschstraße gefahren sei und sich anschließend über die Mainzer Straße davon machte. Kurze Zeit später rief ein Zeuge aus dem Gersweilerweg an und teilte mit, dass ihm soeben ein weißer Transporter mit Duisburger Kennzeichen entgegenkam. Nach seinen Angaben fuhr der Mercedes zunächst ein Verkehrsschild in der Erlenbacher Straße, Ecke Burgstraße um, ehe der Wagen in der Straße "Im Wiesental" von der Fahrbahn abkam und gegen ein Bushalteschild sowie ein Fallrohr der Bushaltestelle krachte. Durch den Aufprall wurde das Rohr etwa 25 Meter weit gegen einen geparkten Pkw geschleudert. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatten der Fahrer und der Beifahrer ihr Gefährt verlassen und begannen, miteinander zu rangeln. Die Streithähne konnten durch die Ordnungshüter getrennt werden. Da der 22-jährige Fahrzeugführer offenbar stark dem Alkohol zugesprochen hatte, nahmen die Polizisten den Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. An dem Mercedes Vito entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Insgesamt geht die Polizei von einem Gesamtschaden von mehreren 10.000 Euro aus. Der 22-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell