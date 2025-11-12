PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener Autofahrer hinterlässt Spur der Verwüstung

Kaiserslautern (ots)

Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Mittwoch in der Innenstadt für Aufsehen gesorgt. Gegen 2:45 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter einer Tankstelle bei der Polizei und gab an, dass soeben ein Mann mit einem Mercedes Vito gegen die Scheibe der Waschstraße gefahren sei und sich anschließend über die Mainzer Straße davon machte. Kurze Zeit später rief ein Zeuge aus dem Gersweilerweg an und teilte mit, dass ihm soeben ein weißer Transporter mit Duisburger Kennzeichen entgegenkam. Nach seinen Angaben fuhr der Mercedes zunächst ein Verkehrsschild in der Erlenbacher Straße, Ecke Burgstraße um, ehe der Wagen in der Straße "Im Wiesental" von der Fahrbahn abkam und gegen ein Bushalteschild sowie ein Fallrohr der Bushaltestelle krachte. Durch den Aufprall wurde das Rohr etwa 25 Meter weit gegen einen geparkten Pkw geschleudert. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatten der Fahrer und der Beifahrer ihr Gefährt verlassen und begannen, miteinander zu rangeln. Die Streithähne konnten durch die Ordnungshüter getrennt werden. Da der 22-jährige Fahrzeugführer offenbar stark dem Alkohol zugesprochen hatte, nahmen die Polizisten den Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. An dem Mercedes Vito entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Insgesamt geht die Polizei von einem Gesamtschaden von mehreren 10.000 Euro aus. Der 22-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung rechtfertigen. |kfa

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
  • 12.11.2025 – 12:44

    POL-PDKL: Unfallfahrer steht unter Alkoholeinfluss

    Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Verkehrsunfalls wurden am Dienstagnachmittag Polizeikräfte zum Willy-Brandt-Platz gerufen. Wie ein Autofahrer den Beamten mitteilte, fuhr ihm gegen 14 Uhr ein Mann mit seinem Dodge Dart, beim Wenden gegen seinen Wagen. Im Anschluss wollte sich der Verursacher aus dem Staub machen, was der 57-Jährige verhindern konnte. Bei der anschließenden Kontrolle des Dodge-Fahrers bemerkten die ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 12:44

    POL-PDKL: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

    Kaiserslautern (ots) - Ein unachtsamer Autofahrer verursachte am Dienstagmittag einen Verkehrsunfall bei dem eine Frau verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine Fahrradfahrerin gegen 12:30 Uhr die Mannheimer Straße stadtauswärts. Der 35-jährige Fahrer eines VW Golf parkte mit seinem Wagen auf einer Freifläche am Straßenrand. Als die 84-Jährige mit ihrem Rad an dem Golf vorbeifuhr, öffnete der Mann ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:14

    POL-PDKL: 38-Jähriger landet im Gewahrsam

    Kaiserslautern (ots) - Zu seinem eigenen Schutz ist ein Mann am Dienstagabend in Polizeigewahrsam genommen worden. Bereits am Mittag war der stark alkoholisierte Mann in der Innenstadt aufgefallen. Er wies Verletzungen im Gesicht auf, deren Ursache unklar ist. Nach der Versorgung im Krankenhaus begann er dort zu randalieren und wurde daraufhin entlassen. Kurze Zeit später fanden ihn Rettungskräfte ihn in der ...

    mehr
