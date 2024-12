Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Ladendiebstahl im H&M

Polizei Pirmasens (ots)

Am 06.12.2024, gegen 12:10 Uhr, entwendeten ein 16-jähriger Jugendlicher und eine 19-jährige Frau aus dem H&M in Pirmasens Waren im Wert von deutlich über 100 Euro, die sie in einem mitgeführten Kinderwagen versteckt hatten. Die Frau war bereits aus der Vergangenheit in der Filiale als Ladendiebin bekannt. Die Frau trug darüber hinaus noch einen Pullover (Tom Tailor) mit Preisschild, welcher bislang noch nicht zugeordnet werden konnte. Die Frau machte zur Herkunft des Pullovers widersprüchliche Angaben. Die Ermittlungen dauern an. Beide Diebe bekamen ein lebenslanges Hausverbot. |pips

