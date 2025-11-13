Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochvormittag kam es in der Mühlstraße zu einem Unfall zwischen einer Auto- und einer Fahrradfahrerin. Die Radlerin wurde hierbei verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es zu der Kollision, als gegen 10:45 Uhr eine 48-Jährige mit ihrem Ford von der Burgstraße nach links in die Mühlstraße einbiegen wollte. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der entgegenkommenden 63-jährigen Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte die 63-Jährige. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. An dem Ford und an dem Zweirad entstand Sachschaden. Die 48-jährige Ford-Fahrerin muss sich jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung rechtfertigen. |kfa

