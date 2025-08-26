Polizei Mettmann

POL-ME: KTM-Motorrad aus Garage gestohlen - 2508101

Bild-Infos

Download

Wülfrath (ots)

In der Nacht auf Montag, 25. August 2025, wurde ein Motorrad der Marke KTM aus einer Einzelgarage in Wülfrath entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Montagmorgen, gegen 5:15 Uhr, hatte der Nutzer einer Garage am Föhrenweg die Absicht, sein Auto auszuparken. Hierbei stellte er fest, dass die zuvor am Kopfende der Garage abgestellte und aktuell abgemeldete Enduro der Marke KTM gestohlen worden war. Zuletzt war das Motorrad am Sonntagnachmittag, 24. August 2025, gegen 17 Uhr, ordnungsgemäß abgestellt in der Garage gesehen worden.

Der Wert der erst zwei Jahre alten KTM 350 EXC-F, die in orange-weiß-schwarz lackiert ist, wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts führten bisher zu keinem positiven Ergebnis. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten entsprechende Verfahren und weitere Ermittlungen ein und die Enduro wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Sonntag, 25. August 2025, verdächtige Beobachtungen an der Tatörtlichkeit gemacht oder kann sonstige Angaben zum Verbleib der KTM 350 EXC-F machen? Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell