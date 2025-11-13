Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Langfinger brechen Kellerabteile auf

Kaiserslautern (ots)

Gleich in drei Kellerabteile brachen Langfinger am Mittwochabend in einem Anwesen in der Hellmut-Hartert-Straße ein. Die Unbekannten verschafften sich gegen 20 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und knackten die Schlösser der Kellerräume. Hier schnappten sich die Täter verschiedene Alkoholika sowie eine Tasche und machten sich aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

