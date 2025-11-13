PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Langfinger brechen Kellerabteile auf

Kaiserslautern (ots)

Gleich in drei Kellerabteile brachen Langfinger am Mittwochabend in einem Anwesen in der Hellmut-Hartert-Straße ein. Die Unbekannten verschafften sich gegen 20 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und knackten die Schlösser der Kellerräume. Hier schnappten sich die Täter verschiedene Alkoholika sowie eine Tasche und machten sich aus dem Staub. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchdiebstahls aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 13:30

    POL-PDKL: Erst gepöbelt, dann gedroht

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es in der Richard-Wagner-Straße zu einer Bedrohung. Ein 21-Jähriger meldete der Polizei gegen 16 Uhr, dass er gerade von einer unbekannten Person grundlos angeschrien worden sei. Als er den Störenfried darauf ansprach, hätte dieser ihm gedroht. Die Beamten konnten den Beschriebenen auf dem Bahnhofsvorplatz antreffen und kontrollieren. Der stark alkoholisierte ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:30

    POL-PDKL: Unfall im Kurvenbereich endet mit verletztem Fahrer

    Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen eines Verkehrsunfalls rückten Einsatzkräfte am Mittwochvormittag zur Landstraße 369 zwischen Jettenbach und Kollweiler aus. Vermutlich aufgrund einer zu hohen Geschwindigkeit geriet dort gegen 10:30 Uhr ein 73-jähriger Mann mit seinem Dacia Duster auf die Gegenfahrbahn und prallte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Der Unfallverursacher wurde in seinem Wagen ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 13:17

    POL-PDKL: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochvormittag kam es in der Mühlstraße zu einem Unfall zwischen einer Auto- und einer Fahrradfahrerin. Die Radlerin wurde hierbei verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es zu der Kollision, als gegen 10:45 Uhr eine 48-Jährige mit ihrem Ford von der Burgstraße nach links in die Mühlstraße einbiegen wollte. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der entgegenkommenden 63-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren