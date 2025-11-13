Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erst gepöbelt, dann gedroht

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in der Richard-Wagner-Straße zu einer Bedrohung. Ein 21-Jähriger meldete der Polizei gegen 16 Uhr, dass er gerade von einer unbekannten Person grundlos angeschrien worden sei. Als er den Störenfried darauf ansprach, hätte dieser ihm gedroht. Die Beamten konnten den Beschriebenen auf dem Bahnhofsvorplatz antreffen und kontrollieren. Der stark alkoholisierte 21-Jährige reagierte direkt aggressiv auf die Ordnungshüter. Da der Mann keine Einsicht zeigte, wurde er nach Rücksprache mit einem Richter bis 22 Uhr in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern. Auf ihn kommt jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Bedrohung zu. |kfa

