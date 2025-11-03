Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 03.11.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Diebstahl in Bäckerei++ Fahren und Drogeneinfluss++ Sachbeschädigungen an Pkw++ Verkehrsunfallflucht++ Körperverletzung im Café++ Körperverletzung++ friedliche Versammlung++

Hesel - Diebstahl in Bäckerei

In der Zeit zwischen dem 01.11.2025 um 17:30 Uhr und dem 02.11.2025 um 04:35 Uhr kam es in Hesel, in einer Bäckerei in der Leeraner Straße, zu einem Einbruch. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf unbekannte Art und Weise in die Bäckerei. Der Wert des Diebesguts ist bislang unbekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Westoverledingen - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 02.11.2025 um 05:20 Uhr wurde in Westoverledingen, in der Großwolder Straße in Höhe der Hausnummer 186, eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass der 35-jährige Fahrer eines Mitsubishi Colt unter dem Einfluss alkoholischer sowie berauschender Mittel stand. Er fuhr die B70 in entgegengesetzter Richtung und fuhr in den Gegenverkehr, sodass ein Pkw- Fahrer ausweichen musste. Neben dem positiven Drogentest, ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,43 Promille. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Moormerland - Sachbeschädigungen an Pkw

Am 27.10.2025 in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 15:30 Uhr kam es in Moormerland, auf dem Parkplatz einer Kirche in der Königsmoorstraße, zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Mercedes-Benz. Der bislang unbekannte Täter beschädigte mit einem bislang unbekannten Gegenstand den geparkten Pkw eines 49-jährigen Mannes. Am Tattag wurde in der Nähe eine männliche Person mit einer Stange oder einem Schraubenschlüssel in der Hand gesichtet. Dieser unbekannte Mann sei mit einem schwarzen Audi und Leeraner-Kennzeichen gefahren. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise u.a. zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 02.11.2025 gegen 20:20 Uhr kam es in Emden, in der Auricher Straße, bei der Einmündung zur A31 in Richtung Leer, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters mit einem spanischen Kennzeichen befuhr die Auricher Straße in Richtung Emden. Im Einmündungsbereich zur A31 überholte dieser einen 68-jährigen Fahrer eines Kia Sorento von rechts und touchierte ihn. Im Anschluss setzte der unbekannte Fahrer zurück und touchierte den Kia-Fahrer erneut. Auf der A31 in Richtung Bottrop nötigte der unbekannte Fahrer den Kia-Fahrer zudem durch ständiges Abbremsen. Er entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich am Kia. Die Beschreibung des unbekannten Fahrers lautet folgendermaßen: männlich, ca. 35-40 Jahre alt, dunkle Haare, Schnauzbart, keine Brille. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Körperverletzung im Café

Am 02.11.2025 gegen 13:50 Uhr kam es in Emden, in einem Café Am Stadtgarten, zu einer Körperverletzung. Ein 53-jähriger Mann weigerte sich zunächst trotz eines Hausverbotes, das Café zu verlassen. Zudem schlug er eine 57-jährige Frau, nachdem die Polizei gerufen wurde. Er verließ im Anschluss die Örtlichkeit. Es wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.

Emden - Körperverletzung

Am 31.10.2025 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es in Emden, auf einem Parkplatz eines Freibades im Lindenweg, zu einer Körperverletzung. Der bislang unbekannte Täter nahm einen 11-jährigen Jungen in den Schwitzkasten. Er sei in Begleitung einer weiteren Person gewesen. Beide Personen seien mit einem Fahrrad unterwegs gewesen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, jugendlich, ca. 1,50m, dunkelblonde Haare, schwarze Jacke und schwarzes Langarmshirt, Trikot mit dem Aufdruck "Lewandowski", graue Jogginghose und schwarze Schuhe. Die weitere Person wird wie folgt beschrieben: männlich, jugendlich, ca. 1,60m, schwarze Haare, graue Cargojeans, orangene Jacke und blaue Schuhe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden -friedliche Versammlung

Am 02.11.2025 in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:05 Uhr fand in Emden, am Neuen Markt, die Versammlung "Wir sind die Töchter - Gegen Rassismus" statt. In der Spitze wurden 120 Teilnehmende festgestellt. Die Polizei meldet einen friedlichen Verlauf.

