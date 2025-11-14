Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Unfall mit Fahrradfahrerin
Kaiserslautern (ots)
Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Kantstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 12-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 34-jährige BMW-Fahrerin bog von der Lina-Staab-Straße in die Kantstraße ein und übersah dabei die auf dem Fahrradstreifen fahrende Radlerin. Es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen zog sich leichte Beinverletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend konnte sie mit ihrer Mutter nach Hause gehen. Am Pkw entstanden geringe Sachschäden. |elz
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell