PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Fahrradfahrerin

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in der Kantstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 12-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 34-jährige BMW-Fahrerin bog von der Lina-Staab-Straße in die Kantstraße ein und übersah dabei die auf dem Fahrradstreifen fahrende Radlerin. Es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen zog sich leichte Beinverletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend konnte sie mit ihrer Mutter nach Hause gehen. Am Pkw entstanden geringe Sachschäden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 11:53

    POL-PDKL: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

    Kaiserslautern (ots) - Die Polizeiinspektion 2 hat am Donnerstag über mehrere Stunden hinweg Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. Die eingesetzten Beamten richteten unter anderem am Vormittag in der Merkurstraße in Höhe der Einmündung zur Denisstraße eine Kontrollstation ein und führten parallel in der Innenstadt mobile Kontrollen durch. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Überprüfung von ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:47

    POL-PDKL: Randaliererin schreckt Kunden ab

    Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Randaliererin ist die Polizei am Donnerstagmittag in die Richard-Wagner-Straße ausgerückt. Ein Zeuge hatte die Streife alarmiert, weil sich eine Frau in einer Bankfiliale in der Nähe des Bahnhofs sehr aufbrausend verhalte und er sich deshalb nicht traue, an den Automaten zu gehen, um Geld abzuheben. Die ausgerückten Polizeibeamten konnten die Verantwortliche vor Ort stellen. Als sie ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:27

    POL-PDKL: Unfall mit vier Verletzten

    B37/Hochspeyer (ots) - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B37 zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor eine 75-jährige Frau mit ihrem Honda Accord in Richtung Hochspeyer die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Pkw zunächst mit dem Heck eines VW Crafter und anschließend mit einem dahinterfahrenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren