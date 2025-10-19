PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet Schlagring und Messer

BPOL NRW: Bundespolizei findet Schlagring und Messer
  • Bild-Infos
  • Download

Dortmund (ots)

Am 18. Oktober entdeckten Einsatzkräfte am Dortmunder Hauptbahnhof bei der Kontrolle eines deutschen Staatsangehörigen gefährliche und verbotene Gegenstände.

Gegen 9:50 Uhr überprüften die Beamten den 42-Jährigen. Sie befragten ihn nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen, woraufhin er angab, ein Messer bei sich zu führen.

Daraufhin durchsuchten die Beamten den Mann aus Wuppertal und fanden neben einem Einhandmesser auch einen Schlagring. Sie beschlagnahmten beide Gegenstände.

Nach erfolgter Belehrung machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Anschließend entließen die Bundespolizisten den Mann, der sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten muss.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 13:00

    BPOL NRW: Nach lautstarker Ankündigung - Bundespolizei beschlagnahmt Drogen

    Essen (ots) - Am 17. Oktober kontrollierten Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof eine deutsche Frau, die lautstark verkündete, Drogen bei sich zu tragen.   Gegen 1:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf die 54-Jährige aufmerksam. Grund dafür war, dass sie lautstark äußerte, dass sie noch drei Ecstasy-Tabletten dabei habe. Die Beamten sahen, dass sie diese ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 08:20

    BPOL NRW: Mann zündet Geldscheine an und geht auf Beamte der Bundespolizei los

    Essen (ots) - Am 16. Oktober verbrannte ein Mann in Essen-Steele Geldscheine. Als die Einsatzkräfte ihn antrafen und ihm das Feuerzeug wegnahmen, griff er sie an. Gegen 20:20 Uhr trafen Bundespolizisten am Bahnhof Essen-Steele auf den 31-Jährigen. Sie waren zuvor informiert worden, dass er Bargeld anzünden würde. Er verweigerte die Angabe seiner Personalien und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren