Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet Schlagring und Messer

Dortmund (ots)

Am 18. Oktober entdeckten Einsatzkräfte am Dortmunder Hauptbahnhof bei der Kontrolle eines deutschen Staatsangehörigen gefährliche und verbotene Gegenstände.

Gegen 9:50 Uhr überprüften die Beamten den 42-Jährigen. Sie befragten ihn nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen, woraufhin er angab, ein Messer bei sich zu führen.

Daraufhin durchsuchten die Beamten den Mann aus Wuppertal und fanden neben einem Einhandmesser auch einen Schlagring. Sie beschlagnahmten beide Gegenstände.

Nach erfolgter Belehrung machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Anschließend entließen die Bundespolizisten den Mann, der sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten muss.

